سوريا تدين استهداف أراضي الإمارات وتؤكد تضامنها معها

دمشق-سانا

أدانت الجمهورية العربية السورية اليوم الثلاثاء الاستهداف الذي تعرضت له أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية، والذي أسفر عن وقوع إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تضامن سوريا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات الشقيقة، ورفضها القاطع لأي عمل يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وجددت سوريا موقفها الثابت الداعي إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول.

وكانت هجمات إيرانية استهدفت أمس منشآت نفطية في منطقة الفجيرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، كما تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” لإصابة بمقذوفات شمالي المدينة.