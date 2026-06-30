جولة لوزير الداخلية أنس خطاب ونظيره التركي مصطفى تشيفتشي في الجامع الأموي بدمشق تاريخ النشر: 2026/06/30 8:07 مساءً اخر تحديث: 2026/06/30 8:07 مساءً قائمة الصور 1/5 وزير الصحة برفقة محافظي اللاذقية وإدلب يطلعون على المخيمات المتضررة بسبب السيول في خربة الجوز صور جوية ليلية لمدينة الرقة صور تظهر الأراضي الزراعية في ريف جسر الشغور بمحافظة إدلب غرفة صناعة حلب تلتقي الصناعيين لمناقشة واقع القطاع والإجراءات اللازمة لتطوير العملية الإنتاجية مديرية تربية إدلب تكرم الفائزين في الأولمبياد العلمي على مستوى الجمهورية لعام 2025 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أنس خطابالجامع الأموي بدمشقمصطفى تشيفتشيوزير الداخلية التركي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك فقمة تزن طناً تعطل حركة المرور في ضاحية أسترالية بعد اقتحامها منطقة سكنية يوليو 1, 2026 يوليو 1, 2026 الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تحذر من محاولات انتحال صفتها يوليو 1, 2026 يوليو 1, 2026 هيئة خدمات تقانة المعلومات: التصدي لأكثر من 4.8 ملايين هجمة سيبرانية في حزيران يوليو 1, 2026 يوليو 1, 2026 مديريات التربية في المحافظات تبدأ استقبال طلبات تجديد عقود المعلمين المتعاقدين يوليو 1, 2026 يوليو 1, 2026