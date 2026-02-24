الملك الأردني يجدد التأكيد على أهمية دعم استقرار سوريا

عمان-سانا

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء، على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمن سوريا واستقرارها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وشدّد الملك عبد الله خلال لقائه أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين وفق ما نقلت وكالة بترا، على ضرورة دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدّد الملك الأردني التأكيد على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية والقدس.

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني أكد الأربعاء الماضي على أهمية دعم جهود الدولة السورية، في عملية إعادة الإعمار في البلاد.