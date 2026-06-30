اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع وفد نمساوي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع وفد من جمهورية النمسا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وضم الوفد المبعوث الخاص للنمسا إلى منطقة الشرق الأوسط السفير أراد بينكو، والقائم بأعمال السفارة النمساوية في دمشق كريستوف فايدينغر، والمستشار الاقتصادي في السفارة هيرفيج نويبر.

وركز اللقاء الذي عقد في مقر الاتحاد بدمشق اليوم الثلاثاء، على مناقشة آليات تسهيل دخول التجار السوريين إلى الأسواق الأوروبية، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، ولا سيما قطاعي الصحة والطاقة.

كما استعرضت المباحثات خطوات إعادة هيكلة الاتحاد والغرف التجارية لرفع كفاءتها، وتجربته الأخيرة في تشكيل اللجان التخصصية ومجلَسي “رواد الأعمال الشباب” و”سيدات الأعمال” لدعم الاقتصاد الوطني.

وكانت محاور الاجتماع الذي عقده اتحاد غرف التجارة السورية مع وفد نمساوي في كانون الأول الماضي ركز على سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، وأهمية توسيع حضور الشركات والوكالات النمساوية في السوق السورية بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية، بما يتيح للتجار السوريين الاستفادة من المنتجات والخدمات النمساوية ذات الجودة العالية، ويسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.