اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع وفد نمساوي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

photo 1 2026 06 30 19 09 45 اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع وفد نمساوي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع وفد من جمهورية النمسا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

photo 2 2026 06 30 19 09 45 اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع وفد نمساوي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

وضم الوفد المبعوث الخاص للنمسا إلى منطقة الشرق الأوسط السفير أراد بينكو، والقائم بأعمال السفارة النمساوية في دمشق كريستوف فايدينغر، والمستشار الاقتصادي في السفارة هيرفيج نويبر.

photo 3 2026 06 30 19 09 45 اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع وفد نمساوي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

وركز اللقاء الذي عقد في مقر الاتحاد بدمشق اليوم الثلاثاء، على مناقشة آليات تسهيل دخول التجار السوريين إلى الأسواق الأوروبية، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، ولا سيما قطاعي الصحة والطاقة.

photo 4 2026 06 30 19 09 45 اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع وفد نمساوي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

كما استعرضت المباحثات خطوات إعادة هيكلة الاتحاد والغرف التجارية لرفع كفاءتها، وتجربته الأخيرة في تشكيل اللجان التخصصية ومجلَسي “رواد الأعمال الشباب” و”سيدات الأعمال” لدعم الاقتصاد الوطني.

وكانت محاور الاجتماع الذي عقده اتحاد غرف التجارة السورية مع وفد نمساوي في كانون الأول الماضي ركز على سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، وأهمية توسيع حضور الشركات والوكالات النمساوية في السوق السورية بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية، بما يتيح للتجار السوريين الاستفادة من المنتجات والخدمات النمساوية ذات الجودة العالية، ويسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.

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