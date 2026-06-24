اتفاقيتان مع “سلال” الإماراتية في “فود إكسبو 2026” لتعزيز الاستثمار الزراعي

دمشق-سانا

وقّع وزير الزراعة باسل السويدان، أمس الثلاثاء، اتفاقيتين مع مجموعة سلال الإماراتية، المتخصصة في مجالات الأمن الغذائي والمواد الزراعية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف (فود إكسبو 2026).

وأوضح الوزير السويدان، في تصريح لمراسل سانا، أن الاتفاقيتين تشكلان خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، مبيناً أن الاتفاقية الأولى تتضمن إجراء دراسات في عدد من المواقع داخل سوريا تمهيداً لإطلاق مشاريع استثمارية زراعية، إلى جانب تنفيذ برامج للزراعات التعاقدية مع المزارعين، وإنشاء مراكز لتوضيب وفرز المنتجات بهدف تسويقها محلياً وتصديرها.

تسهيل عمليات شراء المحاصيل الزراعية

وأشار الوزير السويدان إلى أن الاتفاقية الثانية تركز على تنظيم آليات شراء المحاصيل الزراعية مباشرة من المزارعين، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بمحصول البطاطا، عبر شراء ما لا يقل عن 16 ألف طن لتصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبيّن أن التعاون سيشمل لاحقاً محاصيل أخرى بحسب مواسمها، منها البندورة والبطيخ الأحمر والأصفر والخيار والباذنجان والكوسا، من خلال عقود مباشرة مع المزارعين لتوريد منتجاتهم إلى مجموعة سلال وشركة البكراوي، تمهيداً لتسويقها في الإمارات وأسواق خارجية أخرى.

فرص واعدة للاستثمار

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في مجموعة سلال، حميد أحمد الرميثي، أن سوريا تمثل إحدى الوجهات المستهدفة ضمن خطط المجموعة الاستثمارية، مشيراً إلى توفر فرص واعدة في القطاع الزراعي، سواء على صعيد الاستثمار في الأراضي أو شراء المحاصيل وتصديرها.

ولفت الرميثي إلى أن مذكرة التفاهم الحالية تمثل خطوة أولى في مسار التعاون بين الجانبين، ستتبعها اتفاقيات ومذكرات إضافية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض “فود إكسبو 2026” انطلقت الأحد الماضي في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية، وتستمر حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، بهدف الترويج للمنتجات الغذائية السورية وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية.