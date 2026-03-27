سوريا وألمانيا تُوقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الحماية من الكوارث

دمشق-سانا

وقّع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اتفاقية تعاون مع وزير الداخلية الاتحادي الألماني ألكسندر دوبريندت، لتعزيز التعاون في مجال الحماية من الكوارث وتحسين قدرات الاستجابة السريعة والفاعلة للطوارئ في سوريا.

وتنص هذه الاتفاقية التي وقعت في برلين، اليوم الجمعة، وتلقت سانا نسخة منها، على تقديم الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية (THW) الدعم للجانب السوري من خلال تحسين تجهيزات خدمات الطوارئ وإعادة بناء مراكز القيادة، بما يتيح الاستجابة للأزمات والكوارث بشكل أسرع وأكثر فعالية في المستقبل.

كما تركز بنود الاتفاقية على زيادة مشاركة المتطوعين عبر وضع قواعد تنظيمية واضحة، وتوفير تدريب عالي المستوى للمتطوعين السوريين وتعزيز قدرتهم على الاستجابة للكوارث بفعالية، بما يضمن استدامة الهياكل المؤسسية على المدى الطويل، ويعزز القدرة على إدارة الكوارث بكفاءة.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز ثقة المواطنين السوريين بالمؤسسات الحكومية، ودعم جهود إعادة الإعمار على أرض الواقع.

ووفق الاتفاقية، يعد مشروع التعاون المشترك ممولاً من قبل وزارة الخارجية الألمانية، ومستفيداً من الخبرات السابقة التي تمتلكها الوكالة في تنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من الدول، كالأردن وتونس والعراق.

وأكد وزير الداخلية الألماني أن بلاده تدعم سوريا في جهود إعادة الإعمار، ومجال الإغاثة من الكوارث بالخبرات الفنية التي تمتلكها الوكالة، مشيراً إلى أهمية وجود حماية مدنية قوية تعزز من قدرة البلاد على الصمود في وجه الأزمات والكوارث، وتسهم في تحقيق الاستقرار.

وتعد الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية (THW) جهة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة الاتحادية الألمانية، وتعتمد بشكل رئيسي على المتطوعين، حيث يبلغ عددهم نحو 88 ألف متطوع، يشاركون في تقديم المساعدة داخل ألمانيا وخارجها، في إطار عمليات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.