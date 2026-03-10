ورشة لإطلاق مسار التخطيط الاستراتيجي لهيئة المدن والمناطق الصناعية في سوريا

دمشق-سانا

نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بهدف التحضير لإطلاق مسار التخطيط الاستراتيجي لهيئة المدن والمناطق الصناعية، ووضع الآليات التنفيذية والخطوات العملية لهذا المسار.

وشارك في الورشة، التي أُقيمت في مبنى الإدارة العامة للصناعة، نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، ومدير المدن الصناعية مؤيد البنا، إضافة إلى أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي في الوزارة.

وأكد عبد الحنان، خلال الورشة، أهمية تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، مشدداً على ضرورة التنسيق المشترك بين اللجنة والهيئة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تخدم القطاع الصناعي وتعزز دوره في الاقتصاد الوطني.

وتندرج هذه الورشة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث وتطوير البنية الإدارية والتشغيلية للمدن والمناطق الصناعية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.