انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين

برلين-سانا

انطلقت اليوم الخميس فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في العاصمة برلين، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري، ووزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه، ووزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية أحمد السيد.