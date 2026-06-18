انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين

0U2A0793 انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين

برلين-سانا

انطلقت اليوم الخميس فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في العاصمة برلين، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري، ووزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه، ووزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية أحمد السيد.

0U2A0811 انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين
0U2A0816 انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين
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