مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون الإعلامي وتنظيم عمل الصحفيين

أنقرة-سانا

بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى مع رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية برهان الدين دوران، تعزيز التعاون الإعلامي، والاستفادة من التجربة التركية في مجال الاتصال الحكومي، ومكافحة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي.

وذكرت وزارة الإعلام عبر قناتها على تلغرام، اليوم السبت، أن اللقاء جاء على هامش أعمال قمة الاتصال الاستراتيجي الدولية لعام 2026 (SUMMIT STRATCOM)، وتناول أيضاً أوضاع الصحفيين السوريين العاملين في تركيا، والاستفادة من خبراتهم، وتعزيز حضورهم في الإعلام العربي والتركي، والمساعدة في تنظيم وقوننة عملهم الصحفي والإعلامي.

وانطلقت أمس الجمعة في مدينة إسطنبول التركية أعمال قمة الاتصال الاستراتيجي الدولية لعام 2026 (SUMMIT STRATCOM)، بمشاركة سوريا، ممثلة بوزير الإعلام حمزة المصطفى، ومسؤولين وخبراء في مجالات الإعلام والاتصال الاستراتيجي من 36 دولة.

يشار إلى أن رئاسة دائرة الاتصال الحكومي في تركيا تنظم هذه القمة التي تعقد تحت شعار “الاضطراب في النظام الدولي: الأزمات والسرديات والبحث عن النظام”، وتعد واحدة من أبرز المنصات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي، وتطوير أدوات الاتصال لمواجهة الأزمات، وبناء فهم مشترك بين الدول.