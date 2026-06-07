الشيباني ومسؤول قطري يبحثان التعاون والتطورات في سوريا

12 1 الشيباني ومسؤول قطري يبحثان التعاون والتطورات في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في سوريا.

واستعرض الجانبان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجدد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.

كما أكد على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة وايران، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

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