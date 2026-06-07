الخارجية السورية تعرب عن تعازيها للعراق بضحايا حادث ذي قار

دمشق-سانا



أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة بضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع في محافظة ذي قار.



وأكدت الوزارة وقوف سوريا الكامل إلى جانب العراق الشقيق، وتضامنها مع أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.



وكان 21 عراقياً قتلوا وأُصيب 19 بجروح، اليوم الأحد، جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة ذي قار جنوب العراق،



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن رئيس الحكومة علي فالح الزيدي تابع تداعيات الحادث ووجه بفتح تحقيق دقيق في أسبابه.