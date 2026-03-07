القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان يبحث مع السفير الأمريكي القضايا المشتركة وتعزيز الحوار

بيروت-سانا
التقى القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع السفير الأمريكي ميشال عيسى، وبحث معه عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مقر السفارة الأمريكية في بيروت أمس مجموعة من القضايا السياسية والإنسانية، وتبادلا وجهات النظر حول سبل التعامل مع التحديات الراهنة، وبحثا آفاق تعزيز الحوار والتفاهم بين الجانبين.
وشدد الجانبان في ختام اللقاء، على أهمية مواصلة الحوار وتعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي، بما يدعم مسارات التفاهم والعمل المشترك، ويعزز فرص التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.