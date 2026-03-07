القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان يبحث مع السفير الأمريكي القضايا المشتركة وتعزيز الحوار

وتناول الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مقر السفارة الأمريكية في بيروت أمس مجموعة من القضايا السياسية والإنسانية، وتبادلا وجهات النظر حول سبل التعامل مع التحديات الراهنة، وبحثا آفاق تعزيز الحوار والتفاهم بين الجانبين.