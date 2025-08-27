بمشاركة سوريا… انطلاق المؤتمر الـ20 لرؤساء أجهزة الدفاع المدني في بغداد

بغداد-سانا

انطلق اليوم المؤتمر العشرون لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة سوريا، ممثلةً برئيس منظمة الدفاع المدني السوري منير مصطفى.

ويبحث المؤتمر عدداً من المحاور المرتبطة بإدارة الطوارئ، وأخطار تلوث البيئة، وسبل تعزيز التنسيق العربي في الاستجابة للكوارث والحوادث الكبرى، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة.

وسيناقش المؤتمر مقترحاً لتأسيس المركز العربي لتنسيق التعاون الميداني في حالات الطوارئ، إلى جانب مناقشة إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات بين أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية.

كما استعرض المشاركون تصوراً لتمرين ميداني مشترك، يهدف إلى اختبار الجاهزية وتعزيز الاستجابة السريعة لدى فرق الدفاع المدني في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر رؤساء أجهزة الحماية المدنية، وممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، إضافة إلى وفود من جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.