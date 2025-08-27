بمشاركة سوريا… انطلاق المؤتمر الـ20 لرؤساء أجهزة الدفاع المدني في بغداد

photo 2025 08 27 18 28 01

بغداد-سانا

انطلق اليوم المؤتمر العشرون لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة سوريا، ممثلةً برئيس منظمة الدفاع المدني السوري منير مصطفى.

ويبحث المؤتمر عدداً من المحاور المرتبطة بإدارة الطوارئ، وأخطار تلوث البيئة، وسبل تعزيز التنسيق العربي في الاستجابة للكوارث والحوادث الكبرى، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة.

photo 2025 08 27 18 27 56

وسيناقش المؤتمر مقترحاً لتأسيس المركز العربي لتنسيق التعاون الميداني في حالات الطوارئ، إلى جانب مناقشة إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات بين أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية.

كما استعرض المشاركون تصوراً لتمرين ميداني مشترك، يهدف إلى اختبار الجاهزية وتعزيز الاستجابة السريعة لدى فرق الدفاع المدني في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر رؤساء أجهزة الحماية المدنية، وممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، إضافة إلى وفود من جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

الأمم المتحدة تؤكد التنسيق مع الجامعة العربية لدعم العملية السياسية في سوريا
السفارة التونسية بدمشق: “اللهم احم سورية دولة وقيادة وشعباً من كيد الأعداء”
بوتين يؤكد لأردوغان ضرورة الوقف السريع للعدوان الإرهابي على الدولة السورية
لندن.. دعوات لتسليم الممتلكات والأصول المجمدة للأسد إلى سوريا
المبعوث الألماني إلى سوريا: رفع العقوبات سيساعد السوريين على إعادة بناء بلدهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك