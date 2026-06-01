حطين يفوز على الجيش في ختام الجولة الـ25 من الدوري ‏الممتاز لكرة القدم

اللاذقية-سانا
حقق حطين فوزاً ثميناً على الجيش بنتيجة 2-1 في ختام الجولة الـ25 من الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين في الملعب البلدي باللاذقية.
وافتتح الجيش التسجيل عن طريق هدافه التاريخي محمد الواكد، قبل أن يدرك حطين التعادل عن طريق عبد الله تتان، ثم هدف الفوز لحطين عن طريق عمرو جنيات.
وشهدت الجولة ذاتها فوز الكرامة على تشرين بثلاثة أهداف دون مقابل، وأهلي حلب على الشعلة بخمسة أهداف دون مقابل، وحمص الفداء على الوحدة بهدفين مقابل هدف، والحرية على خان شيخون بهدف دون مقابل، وجبلة على الفتوة بهدفين مقابل هدف واحد.
وخيم التعادل على لقاءي الشرطة والطليعة بدون أهداف، وأمية ودمشق الأهلي بهدف لمثله.
ومع نهاية الجولة الـ25، بقي أهلي حلب في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة، يليه حمص الفداء في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ثم الوحدة في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.