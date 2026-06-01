حطين يفوز على الجيش في ختام الجولة الـ25 من الدوري ‏الممتاز لكرة القدم

اللاذقية-سانا‏

حقق حطين فوزاً ثميناً على الجيش بنتيجة 2-1 في ختام الجولة ‏الـ25 من الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما ‏اليوم الإثنين في الملعب البلدي باللاذقية‎.‎

وافتتح الجيش التسجيل عن طريق هدافه التاريخي محمد الواكد، ‏قبل أن يدرك حطين التعادل عن طريق عبد الله تتان، ثم هدف ‏الفوز لحطين عن طريق عمرو جنيات.

وشهدت الجولة ذاتها فوز الكرامة على تشرين بثلاثة أهداف ‏دون مقابل، وأهلي حلب على الشعلة بخمسة أهداف دون مقابل، ‏وحمص الفداء على الوحدة بهدفين مقابل هدف، والحرية على ‏خان شيخون بهدف دون مقابل، وجبلة على الفتوة بهدفين مقابل ‏هدف واحد‎.‎

وخيم التعادل على لقاءي الشرطة والطليعة بدون أهداف، وأمية ‏ودمشق الأهلي بهدف لمثله‎.‎

ومع نهاية الجولة الـ25، بقي أهلي حلب في صدارة جدول ترتيب ‏الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة، يليه حمص الفداء في المركز ‏الثاني برصيد 57 نقطة، ثم الوحدة في المركز الثالث برصيد ‌‏51 نقطة‎.‎