محاضرات تزكوية وإيمانية ترافق الحجاج السوريين في مكة

مكة المكرمة-سانا

شهد برنامج الحجاج السوريين في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إقامة مجموعة من المحاضرات الدينية والتزكوية، نظّمتها إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية، بمشاركة شخصيات علمية ودعوية ضمن “مشروع الشخصيات الفخرية”، وذلك في ٥ فنادق تستضيف الحجاج السوريين، في إطار تعزيز الأجواء الإيمانية والروحية خلال موسم الحج.

تعميق معاني الحج

وتهدف هذه المحاضرات إلى تعزيز الجانب الروحي والإيماني لدى الحجاج، من خلال تقديم مضامين تزكوية وتربوية تسهم في تعميق معاني الحج وقيمه الإيمانية، وتهيئة الحجاج نفسياً وإيمانياً قبل التوجه إلى المشاعر المقدسة والصعود إلى عرفات.

كما تسعى إلى ترسيخ مفاهيم الصبر والتقوى والتآخي، والوصول إلى قلوب الحجاج عبر خطاب دعوي يجمع بين التأصيل العلمي والخبرة الميدانية، بما ينعكس إيجاباً على سلوكهم ووعيهم الديني خلال رحلة الحج وبعد عودتهم إلى بلادهم.

وأوضح منسق البعثة الدينية عمر محمود المرعي لمراسل سانا، أن المحاضرات بدأت منذ وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وتستمر حتى موعد انتقالهم إلى المدينة المنورة، ضمن برنامج إيماني وتوعوي يواكب الحجاج طوال فترة إقامتهم في الأراضي المقدسة، مشيراً إلى أنها تستهدف جميع الحجاج السوريين البالغ عددهم نحو 24 ألفاً و500 حاج.

ترسيخ القيم الإيمانية

وأضاف المرعي أن اللقاءات والمحاضرات ستتواصل أيضاً خلال المناسك في عرفات ومنى من زيارات وجولات تفقدية على مخيمات الحجاج؛ وبعد أداء المناسك، بهدف ترسيخ القيم الإيمانية والتوعوية وتعميق الأثر الروحي للحج في نفوس الحجاج، بما يساعدهم على العودة إلى بلدهم سوريا بروح إيمانية وسلوك إيجابي يعكس القيم والمعاني التي اكتسبوها خلال رحلة الحج.

وبيّن المرعي أن الشخصيات الفخرية تضم نحو ثمانية علماء ودعاة يتم اختيارهم وفق معايير علمية ودعوية محددة، بهدف تقديم محاضرات ودروس تزكوية، تسهم في تعزيز الجانب الروحي والإيماني للحجاج، وتهيئتهم نفسياً وإيمانياً لأداء المناسك في أجواء من الخشوع والسكينة.

التواصل المباشر مع الحجاج

وأشار المرعي إلى أن المشاركين في المشروع هم من المتخصصين في علوم الحديث والقرآن الكريم، ويجمعون بين العمل الأكاديمي والدعوي الميداني، ما يتيح لهم التواصل المباشر مع الحجاج بأسلوب قريب من واقعهم واحتياجاتهم، وتقديم الإرشاد الديني والتربوي الذي يعزز أثر الرحلة الإيمانية في نفوسهم.

ولفت المرعي إلى أن اللجان تضم هذا العام معاون وزير الأوقاف الدكتور أنس الموسى، ومفتي حلب الدكتور إبراهيم شاشو، والدكتور بديع الموسى، والشيخ مصطفى الحامض، والدكتور تيسير رمضان، والدكتور محمد سعيد عطا؛ والدكتور مؤيد سحاري إضافة إلى عدد من العلماء والدعاة المعروفين بخبرتهم العلمية والدعوية.

فوائد وإرشادات مهمة

وأعرب عدد من الحجاج عن تقديرهم للمحاضرات الدينية والتزكوية، مؤكدين أنها تقدم فوائد وإرشادات مهمة تعينهم على أداء المناسك وتعزز الأجواء الإيمانية خلال رحلة الحج.

وأكد الحاج بلال جمعة، وهو من ذوي الهمم، أن المحاضرات المقدمة للحجاج تحمل فوائد كبيرة وتسهم في تعزيز الوعي والإرشاد الديني، مشيراً إلى حرصه الدائم على حضورها والاستفادة منها، لما تتضمنه من معلومات وتوجيهات مهمة تساعد الحجاج في رحلتهم الإيمانية.

ويستمر توافد الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة في المملكة ‏العربية السعودية منذ التاسع من أيار الجاري، عبر مطاري ‏دمشق ‏وحلب الدوليين، في إطار تأمين رحلة حج آمنة وميسّرة.