السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق

الرياض-سانا

أدانت المملكة العربية السعودية الاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق، مؤكدة رفضها التام لكل الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومحاولة زعزعة أمن واستقرار سوريا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، والممارسات الإسرائيلية الإجرامية بحق الشعب السوري، مطالبةً بتطبيق جميع القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة؛ بما يكفل سيادة ووحدة وأمن سوريا وشعبها الشقيق.

وأدانت دول عدة الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق فجر اليوم، والذي أدى إلى استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات.

