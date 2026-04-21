وفد سعودي يزور مرفأ طرطوس ويطلع على عمليات تفريغ القمح فيه

طرطوس-سانا

أجرى وفد من شركة FCD السعودية مجموعة المهيدب زيارة إلى مرفأ طرطوس اليوم الثلاثاء اطلع خلالها على واقع العمل فيه.

وذكرت مديرية إعلام طرطوس لـ سانا أن أعضاء الوفد السعودي استمعوا بحضور مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب سفر إلى شرح مفصل حول عمليات شحن وتفريغ ناقلات القمح في المرفأ، والتطورات التي شهدها العمل خلال الفترة الماضية، ولا سيما على صعيد تحسين الكفاءة وزيادة القدرة التشغيلية.

وأعرب الوفد عن تقديره للجهود المبذولة من قبل كوادر العمل في المرفأ، مشيداً بمستوى التنظيم والتطور الملحوظ في أداء عمليات الشحن والتفريغ، بما يعكس حرص الجهات المعنية على تعزيز كفاءة العمل ودعم منظومة الأمن الغذائي.

يشار إلى أن مرفأ طرطوس استقبل مؤخراً العديد من شحنات القمح التي تم توزيعها على مختلف المحافظات السورية لتأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبز.

