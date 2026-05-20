‏ الصفدي يجدد موقف الأردن الداعم لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها خلال مباحثات في ‏دبلن

دبلن-سانا‏

جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء التأكيد على موقف بلاده الداعم ‌‏لأمن واستقرار سوريا وسلامة أراضيها.‏

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي مع نظيرته الإيرلندية هيلين ماكنتي في دبلن وبحثهما ‌‏تطورات الأوضاع في المنطقة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الوزير الصفدي أكد خلال اللقاء أهمية تحقيق ‌‏الأمن والاستقرار في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها.‏

‏ وفي سياق الأوضاع في المنطقة، شدد الصفدي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم الحكومة ‏اللبنانية في جهودها فرض ‏سيادتها على كلّ الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة.‏

وتطرق الوزيران إلى الجهود المبذولة لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتحقيق ‌‏التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة جذور الأزمات ‌‏والصراعات.‏

كما بحث الصفدي وماكنتي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حذّر ‌‏الصفدي من تبعات إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي اللاشرعية التي تقوض حل ‌‏الدولتين وفرص تحقيق السلام، محذراً من تبعات استمرار سلطات الاحتلال في محاولات ‌‏تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في ‌‏القدس المحتلة وما تشهده من اعتداءات خطيرة.‏

وأكد الوزيران ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، والتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي ‌‏دونالد ترامب، وإزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة ‌‏إلى القطاع، إضافة إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ‌‏‌‏(الأنروا) وتمكينها من تنفيذ تكليفها الأممي.‏

وكان الصفدي بحث في وقت سابق مع رئيس الوزراء الإيرلندي آفاق زيادة التعاون ‌‏الثنائي وجهود استعادة الهدوء في المنطقة، منوهاً بدور إيرلندا في دعم جهود تكريس ‌‏الاستقرار، ومواقفها الثابتة الداعمة للسلام العادل في المنطقة على أساس حل الدولتين.‏