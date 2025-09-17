مجلس التعاون الخليجي: خارطة طريق حل الأزمة بالسويداء تعزز الأمن والاستقرار في سوريا

البديوي مجلس التعاون الخليجي: خارطة طريق حل الأزمة بالسويداء تعزز الأمن والاستقرار في سوريا
جاسم محمد البديوي _الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

الرياض-سانا

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء.

وقال البديوي في بيان له اليوم: إن هذا الإعلان سيسهم في تعزيز الأمن والسلام في سوريا، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وتوصل اجتماع ثلاثي عقد في دمشق أمس بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إلى اعتماد خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا.

الجالية السورية في ألمانيا تنظم مظاهرة في برلين تنديداً باستمرار العقوبات الظالمة على سوريا
الحكومة الأردنية: استقرار سوريا ووحدتها مصلحة أردنية وإقليمية
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر المبارك
مجموعات سياحية من الولايات المتحدة وأوروبا تزور مدينة بصرى الشام 
وفد من وزارة الاتصالات يزور تركيا للاطلاع على تجارب التحول الرقمي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك