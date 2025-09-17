مجلس التعاون الخليجي: خارطة طريق حل الأزمة بالسويداء تعزز الأمن والاستقرار في سوريا

الرياض-سانا

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء.

وقال البديوي في بيان له اليوم: إن هذا الإعلان سيسهم في تعزيز الأمن والسلام في سوريا، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وتوصل اجتماع ثلاثي عقد في دمشق أمس بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إلى اعتماد خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا.