سوريا تشارك في الملتقى الدولي للفلاحة (سيام) في المغرب

الرباط -سانا

تشارك سوريا في فعاليات الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة (سيام) المقام بمدينة مكناس في المغرب، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية والتنموية.

وذكرت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، عبر حسابها على فيسبوك اليوم الأربعاء، أنّ هدف المشاركة الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الزراعي.

وأجرى عبد العزيز القاسم مدير الهيئة وممثل سوريا في الملتقى سلسلة لقاءات مع عدد من الجهات المشاركة في الملتقى، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير القطاع الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وانطلقت أمس الأول بمدينة مكناس المغربية فعاليّات الدورة الـ 18 للملتقى الدولي للفلاحة، الذي يستمر حتى الـ 28 من نيسان الجاري، تحت شعار “استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية”.

وتسلط دورة هذا العام الضوء على مكتسبات تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني في مجال الصحة والعناية بالحيوان، والسلامة الصحية، إلى جانب الأداء الاقتصادي والتقني لتربية الماشية.