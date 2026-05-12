وزير التجارة الإماراتي: الروابط مع سوريا تتعمّق وتُترجم إلى شراكات اقتصادية

دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن التطور الإيجابي السريع للعلاقات الأخوية الإماراتية السورية، يعكس إرادة مشتركة، والتزاماً متبادلاً من قيادتي الدولتين الشقيقتين، لمواصلة الارتقاء بأواصر التعاون إلى مستويات أرحب، تحقق الأهداف التنموية للجانبين، وتلبي طموحات الشعبين.

وقال وزير التجارة الإماراتي اليوم الثلاثاء في تغريدة عبر منصة (x): “إن ما لمسناه من حسن استقبال وكرم ضيافة وحفاوة لدى وصول الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، الذي تحتضنه دمشق، يترجم عمق الروابط التاريخية التي تربط الدولتين، والرغبة في ترجمتها إلى مشاريع مشتركة تحفز النمو الاقتصادي المتبادل”.

وانطلقت أمس فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وذلك في فندق إيبلا الشام بريف دمشق.

