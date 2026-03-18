خام برنت يهبط أكثر من 2% والذهب يفقد مستويات 5 آلاف دولار

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها أمس، وذلك بعد توصّل الحكومة العراقية، وسلطات ⁠إقليم كردستان إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي”، أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت بنحو 2.4% إلى 100.95 دولار للبرميل، بعد أن كانت ارتفعت بأكثر من 3% أمس الثلاثاء، كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.3% مسجلة 93.07 دولاراً للبرميل.

وكان مسؤولان في قطاع النفط العراقي قد صرحا الأسبوع الماضي أن العراق يسعى إلى ضخ ما ⁠لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر الميناء، فيما أعلن وزير النفط حيان عبد الغني أن تدفق النفط من جيهان من المتوقع أن يبدأ اليوم.

وفي السياق نفسه، تراجعت أسعار الذهب اليوم بنحو 0.3% إلى 4991.52 دولاراً للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% مسجلاً 4991.80 دولاراً للأونصة.

وانخفض سعر التسليم الفوري للفضة بنحو 0.3% مسجلاً 79.12 دولاراً للأونصة.

وقال كبير محللي السوق في أواندا كيلفن وونغ: إن مسار الذهب سيعتمد إلى حد بعيد على التوجيهات المستقبلية للبنك الفيدرالي الأمريكي، وهل سيظل ‌يتطلع إلى خفض واحد لمعدل الفائدة هذا العام أم سيبدأ في استبعاد ⁠أي خفض على الإطلاق بسبب الوضع المتقلب للغاية في الشرق الأوسط.