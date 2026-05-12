استمرار وصول الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة وسط إجراءات ميسّرة وتنظيم متكامل

مكة المكرمة-سانا

تستمر أفواج الحجاج السوريين بالوصول إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، حيث وصلت اليوم الإثنين الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام القادمين من مطار دمشق الدولي، في إطار خطة متكاملة لتأمين رحلة حج ميسّرة وآمنة، بالتنسيق بين الجهات السورية والسعودية المعنية.

وأكد أحد المشرفين في إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف، صفوان الدبس، لمراسل سانا، أنه تم استقبال الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية والقادمين من مطار دمشق بسلامة تامة، ودون أي مشكلات، مشيراً إلى أن عدد هذه الدفعة بلغ 175 حاجاً.

وأوضح الدبس أن الحجاج تمكنوا من تجاوز مراحل الإجراءات كافة في مدة قصيرة، بفضل التنسيق العالي بين وزارة الحج السعودية وإدارة الحج والعمرة السورية، لافتاً إلى أن الاستقبال كان منظماً ورائعاً.

من جهته، قال مسؤول البعثة الإعلامية لإدارة العمرة والحج عبد الرحمن ريحاوي: إن فرق البعثة الإدارية، تعمل على مدار الساعة لتأمين راحة الحجاج بدءاً من النقل والتسكين وتوزيع بطاقات “نسك” وصولاً إلى المتابعة الميدانية المباشرة، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في السعودية.

وأشار إلى أن عملية استقبال الحجاج تمت بتنظيم جيد وخدمات متكاملة، تشمل النقل والطعام والتسكين وتوزيع البطاقات، بما يضمن راحة الحجاج وتلبية احتياجاتهم في وقت قياسي.

وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين لأداء مناسك الحج انطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولي، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل سفر الحجاج ورعايتهم.