مباحثات سورية هنغارية لتعزيز التعاون الاقتصادي وإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع القائم بأعمال سفارة هنغاريا اشتيفان جيولا شوش، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، آفاق التعاون وإمكانية إنشاء مجلس رجال أعمال سوري–هنغاري مشترك، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وتناولت المباحثات فرص التعاون في قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية، وسبل تبادل الخبرات، والتقنيات بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة، وتعزيز الشراكات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية.