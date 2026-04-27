إدارة الهجرة والجوازات تنفي الشائعات حول فرض “كفيل” على الوافدين إلى سوريا من المغرب العربي

دمشق-سانا

أكد مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان هلال أنه لا صحة للأخبار التي تداولتها بعض الصفحات والمواقع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول فرض إجراءات جديدة تتطلب وجود “كفيل” للوافدين من دول المغرب العربي إلى سوريا، مبيناً أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة ومجرد شائعات تضليلية.

وأوضح مدير إدارة الهجرة والجوازات في تصريح لـ سانا أن القرارات المتعلقة بسياسات الدخول والإقامة تصدر حصراً عن الجهات الرسمية المخولة، وعبر القنوات القانونية الأصولية.

ودعا مدير إدارة الهجرة والجوازات المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الداخلية.

وكان عدد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت إشاعات حول فرض سوريا تأشيرة دخول وشروطاً على الوافدين من دول المغرب العربي.

البحرين تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس بدمشق
مرحبة بتشكيل هيئة وطنية للمفقودين في سوريا.. الصليب الأحمر الدولية: وثقنا أكثر من 35 ألف حالة
الرئيس الشرع يبحث مع شركة شيفرون الأمريكية التعاون في استكشاف النفط والغاز في السواحل السورية
الصفدي: نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا في جهودها لإعادة البناء
رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: تأسيس المجلس سيُمكّن المستثمرين السعوديين من المشاركة في إعادة إعمار سوريا
