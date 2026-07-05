منتخب سوريا لكرة السلة يواجه نظيره الإيراني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم

عمان-سانا

يواجه منتخب سوريا الوطني للرجال بكرة السلة عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الأحد نظيره الإيراني، في صالة “الأرينا” بالعاصمة الأردنية عمّان، وذلك ضمن منافسات النافذة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ورغم حسم منتخب سوريا الوطني بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، فإن المواجهة تكتسب أهمية بالغة في مساعي تعزيز الموقف التنافسي ورد الاعتبار بعد خسارة النافذة الماضية أمام إيران، إلى جانب إثبات تطور المستوى الفني للسلة السورية، وقدرة الجيل الحالي على مقارعة كبار القارة الآسيوية ومواصلة طريق التأهل إلى المونديال.

في المقابل، يدخل المنتخب الإيراني اللقاء بطموح الحفاظ على صدارة المجموعة، وإنهاء الدور الأول دون خسارة، مستنداً إلى خبرته الفنية، ما يجعل المواجهة مرشحة لتقديم مستوى رفيع ومثير بين الطرفين.

يشار إلى أن منتخب سوريا لكرة السلة للرجال تأهل إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم الـ 20 والتي ستستضيفها قطر في الفترة من 27 آب إلى 12 أيلول من العام 2027 بعدما ضمن المركز الثالث على الأقل، في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً إيران والأردن والعراق.