ويلسون: للمرة الأولى تُمثَّل سوريا الحرة في واشنطن بتعيين قائم بالأعمال لسفارتها

واشنطن-سانا

أكد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أنه للمرة الأولى تُمثَّل سوريا الحرة في الولايات المتحدة بتعيينها قائماً بالأعمال لسفارتها في واشنطن.

وقال ويلسون في منشور على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء: “أشعر بالامتنان لكوني أول عضو في الكونغرس يستقبل محمد قناطري، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قدّمتُ له النسخ الرسمية من إلغاء قانون قيصر”.

وأضاف ويلسون: “للمرة الأولى تُمثَّل سوريا الحرة في واشنطن، ورؤية الرئيس دونالد ترامب لإعطاء سوريا فرصة تتحقق”.