وفد سوري رفيع المستوى يجري مباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية لدعم التعافي الاقتصادي

واشنطن-سانا

اجتمع الوفد السوري على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، ووزير المالية محمد يسر برنية، وعضوية رئيس دائرة التعاون متعدد الأطراف في وزارة الخارجية يوسف الفارس، مع نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط إريك ماير.

وجرى خلال الاجتماع، اليوم الأربعاء، بحث سبل دعم التعافي الاقتصادي في سوريا، وتعزيز اندماجها في النظامين المالي والمصرفي الإقليمي والدولي، مع التركيز على أهمية بناء مؤسسات تتسم بالشفافية والمرونة.

واستعرض الوفد أولويات التعاون الفني، والتي شملت تطوير القطاع المصرفي، وتحديث أنظمة المدفوعات، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وإدارة المالية العامة، وإدارة الدين العام.

كما ناقش الجانبان، بالتعاون مع مكتب المساعدة الفنية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إمكانية تنفيذ عدد من بعثات الدعم الفني، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية في مجالات رئيسية، من بينها تطوير القطاع المصرفي، وتحديث الخدمات المالية، والبنية التحتية لأنظمة المدفوعات والهندسة المالية الرقمية، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة الإيرادات العامة وتعبئة الموارد المحلية، وتطوير عمليات إعداد الموازنة، وتعزيز أنظمة المساءلة المالية، إضافة إلى إدارة الدين العام وتمويل البنية التحتية.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية والمؤسسية، ودعم استعادة الوظائف الأساسية للقطاع المالي، وإعادة بناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوفد السوري التزامه بمواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تعزز النزاهة المالية والشفافية، وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تقديرهما للحوار البنّاء، مؤكدين الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال عقد لقاءات متابعة، وتنفيذ المبادرات الفنية المتفق عليها.