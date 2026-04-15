سوريا تعزي تركيا بضحايا الهجوم المسلح على مدرسة في كهرمان مرعش

دمشق-سانا

تقدمت الجمهورية العربية السورية بأصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى الجمهورية التركية الصديقة، في ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في محافظة كهرمان مرعش، وأسفر عن مقتل عدد من الطلبة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأربعاء، تضامن سوريا الكامل مع حكومة وشعب تركيا في هذا المصاب الأليم، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفرت حادثة إطلاق نار داخل مدرسة “أيصر شاليك” المتوسطة في ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، اليوم، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بينهم إصابات بالغة.

