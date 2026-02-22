منتخب سوريا الأول لكرة السلة يتحضر لمواجهة العراق في النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم

بيروت-سانا

يواصل منتخب سوريا الأول لكرة السلة تحضيراته المكثفة لمواجهة المنتخب العراقي ضمن النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم لكرة السلة، وذلك في معسكره المقام بالعاصمة اللبنانية بيروت بقيادة المدرب الوطني هيثم جميل.

وتركز التدريبات والتي تقام على فترتين، صباحية ومسائية، على تصحيح الأخطاء وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، حيث تتضمن الفترة الصباحية تمارين لياقة تهدف إلى تحسين الأداء البدني، فيما تُخصص الفترة المسائية للجوانب الخططية وتطبيق الجمل الهجومية الخاصة بالمباراة المرتقبة وفق بيان للاتحاد السوري لكرة السلة.

وتضم قائمة المنتخب 16 لاعباً هم: عبد الوهاب الحموي ومجد أبو عيطة وطارق الجابي وعبد الرحمن الكردي وأنتوني بكر وجورجي ناظاريان وکامل عبد الله وعمر ادلبي وأحمد حبش وبلال أطلي وكريستيان ماران ويوسف عبدالله وميار البلبيسي وإلياس عازاريه وأندريه فارس، والمجنس الأمريكي دونتي ماكجيل.

ويتألف الجهاز الفني والإداري من محمد أشتر (رئيس البعثة) ورضوان حسب الله (مدير المنتخب) وهيثم جميل (مدرب) وأشرف دركزلي (مساعد مدرب) عادل عبد البر (إداري) وحاتم الصالح (طبيب الفريق) ووائل عبد العزيز (المعالج)، ومهند ملص منسق إعلامي.

وتقام مباراة سوريا والعراق ضمن النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم لكرة السلة في السابع والعشرين من شهر شباط الجاري.