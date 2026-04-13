مباحثات سورية سعودية لتطوير مطار حلب الدولي

دمشق -سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية عمر الحصري خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية عبد الله بن علي الدبيخي، الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لمشروع تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن الاجتماع تركز على متابعة بنود الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين الهيئة العامة للطيران المدني وصندوق إيلاف للاستثمار السعودي، كما تم استعراض الترتيبات اللازمة للمباشرة بالأعمال الميدانية بما يضمن رفع جاهزية المطار وتشغيله وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية والقانونية الدولية.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي مستشار الشأن السوري بوزارة الاستثمار أحمد المحايري وعضو مجلس إدارة شركة بن داود للاستثمار أحمد بن عبد الرزاق بن داود إضافة إلى ممثلين عن شركة هيسكو للتصميم والفرق القانونية، كما حضر من جانب الهيئة العامة معاونو رئيس الهيئة وعدد من مديري الإدارات المعنية.

ويأتي الاجتماع في إطار التعاون المشترك لتعزيز قطاع النقل الجوي وتطوير البنى التحتية للمطارات السورية بما يخدم حركة النقل والتجارة، ويسهم في تفعيل الدور الحيوي لمطار حلب الدولي على الخارطة الملاحية الإقليمية والدولية.

