مذكرة تفاهم سورية–سعودية لتعزيز التعاون في القطاع البلدي والبيئي

الرياض-سانا

وقع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع وزير الشؤون البلدية والإسكان في المملكة العربية السعودية ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات القطاع البلدي والبيئي، بما يسهم في تبادل الخبرات حول تخطيط المدن، وتطوير الخدمات العامة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز القدرات البشرية في مجال الإدارة البلدية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، والاستفادة من التجارب السعودية في تطوير العمل البلدي والتحول الرقمي وتنظيم الخدمات المحلية، بما يدعم جهود تحديث الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل المذكرة التعاون في التخطيط الحضري والأراضي والبنية التحتية، والتراخيص والرقابة البلدية وتنظيم مشغلي المدن، وإدارة الأصول الاستثمارية وإثبات الملكيات والتحول الرقمي والمدن الذكية، وينفذ التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والدورات وجلسات العمل المشتركة.

كما بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية لخدمات التسجيل العقاري محمد السليمان، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التوثيق العقاري والتحول الرقمي.

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة بدأ اليوم زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، لبحث آفاق التعاون في مجالات الإدارة المحلية، والقطاع البلدي، والإسكان، والتحول الرقمي، وإدارة النفايات والتعافي البيئي.

