الاتصالات تعلن عودة الخدمات إلى طبيعتها بعد إصلاح أضرار الكابلات الضوئية بين دمشق وحمص

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى وضعها الطبيعي، بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية الرابطة بين دمشق وحمص، والتي تسببت بانقطاعات واسعة وتراجع في جودة الخدمة في عدد من المحافظات.



وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد: إن الشبكة استعادت عملها تدريجياً بعد معالجة العطل الذي نتج عن اعتداء على البنية التحتية للاتصالات، مؤكدة أن الخدمة تعمل حالياً بشكل طبيعي، موضحة أن الانقطاع امتد من الساعة 2:11 فجر أمس السبت حتى الساعة 18:16 مساءً، ما أثر على آلاف المشتركين في محافظات حمص وحلب وحماة وطرطوس.



وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت الشركات المشغلة بشأن ضرورة إبلاغ المشتركين فوراً بأي أعطال أو حالات طوارئ تؤثر على الخدمة، مؤكدة أن إعلام الزبائن بأسباب الانقطاع والمدة المتوقعة للإصلاح يعد التزاماً أساسياً.



كما وجهت الشكر لفرق الصيانة في الشركة السورية للاتصالات على جهودها في معالجة الخلل وإعادة الخدمة، معلنة أنها ستكشف قريباً عن إجراءات جديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من الاعتداءات المتزايدة على البنية التحتية لقطاع الاتصالات.



ويمثل المسار الضوئي الرابط بين دمشق وحمص أحد أهم محاور شبكة الاتصالات السورية، كونه يشكل جزءاً من البنية التحتية الرئيسية، التي تنقل حركة الاتصالات والإنترنت بين العاصمة والمحافظات الوسطى والشمالية والساحلية، وتنتقل عبر هذا المسار كميات كبيرة من البيانات والخدمات الرقمية، ما يجعل أي خلل أو انقطاع فيه ينعكس مباشرة على جودة الخدمات في عدة محافظات.