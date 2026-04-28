مجلس مدينة حماة يبدأ أعمال تأهيل وتحسين الطرقات في خمسة أحياء بالمدينة

IMG 7725 1 مجلس مدينة حماة يبدأ أعمال تأهيل وتحسين الطرقات في خمسة أحياء بالمدينة

حماة-سانا

بدأ مجلس مدينة حماة اليوم الثلاثاء، أعمال تأهيل الطرقات في خمسة أحياء بمركز المدينة تنفيذاً لخطته الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الطرقات في المدينة.

IMG 7728 1 مجلس مدينة حماة يبدأ أعمال تأهيل وتحسين الطرقات في خمسة أحياء بالمدينة

وأوضح رئيس دائرة الأشغال في مجلس المدينة ياسر الجنيد في تصريح لـ مراسل سانا، أن أعمال التأهيل ستقسم إلى مرحلتين: الأولى هي قشط الزفت والثانية مد الزفت، مبيناً أن أعمال التأهيل ستشمل أحياء جنوب الملعب والقصور والشهباء وغربي المشتل والحميدية بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 27 ألف متر مربع.

ولفت الجنيد إلى أن الأعمال تتضمن أيضاً ترميم عدد من الطرقات تمثل الشريان الرئيسي لمدينة حماة بما يسهم في تحسين جودة الطرقات وبالتالي تسهيل حركة المواطنين ومرور السيارات والآليات، متوقعاً الانتهاء من العمل الحالي خلال ثلاثة أشهر.

وكان مجلس مدينة حماة عقد مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع الجهة المتعهدة بحث خلاله تحديد أولويات العمل والخطة التنفيذية لتعبيد وترميم طرقات الأحياء المذكورة.

IMG 7722 مجلس مدينة حماة يبدأ أعمال تأهيل وتحسين الطرقات في خمسة أحياء بالمدينة
IMG 7726 مجلس مدينة حماة يبدأ أعمال تأهيل وتحسين الطرقات في خمسة أحياء بالمدينة
IMG 7730 مجلس مدينة حماة يبدأ أعمال تأهيل وتحسين الطرقات في خمسة أحياء بالمدينة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك