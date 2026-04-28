مجلس مدينة حماة يبدأ أعمال تأهيل وتحسين الطرقات في خمسة أحياء بالمدينة

حماة-سانا

بدأ مجلس مدينة حماة اليوم الثلاثاء، أعمال تأهيل الطرقات في خمسة أحياء بمركز المدينة تنفيذاً لخطته الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الطرقات في المدينة.

وأوضح رئيس دائرة الأشغال في مجلس المدينة ياسر الجنيد في تصريح لـ مراسل سانا، أن أعمال التأهيل ستقسم إلى مرحلتين: الأولى هي قشط الزفت والثانية مد الزفت، مبيناً أن أعمال التأهيل ستشمل أحياء جنوب الملعب والقصور والشهباء وغربي المشتل والحميدية بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 27 ألف متر مربع.

ولفت الجنيد إلى أن الأعمال تتضمن أيضاً ترميم عدد من الطرقات تمثل الشريان الرئيسي لمدينة حماة بما يسهم في تحسين جودة الطرقات وبالتالي تسهيل حركة المواطنين ومرور السيارات والآليات، متوقعاً الانتهاء من العمل الحالي خلال ثلاثة أشهر.

وكان مجلس مدينة حماة عقد مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع الجهة المتعهدة بحث خلاله تحديد أولويات العمل والخطة التنفيذية لتعبيد وترميم طرقات الأحياء المذكورة.