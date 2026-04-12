الصفدي: نجاح سوريا نجاح للأردن والمنطقة

عمان-سانا

جدّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، التأكيد على موقف بلاده الداعم لسوريا، مشدداً على أن نجاح سوريا نجاح للأردن والمنطقة.

وقال الصفدي في منشور له على منصة إكس: “سيظل الأردن السند للأشقاء في سوريا، ونقف معهم بالمطلق في مسيرتهم نحو إعادة البناء”.

وأضاف الصفدي: “نعتز بالتطور المستمر الذي تشهده علاقاتنا”، وذلك في إشارة إلى الاجتماع الوزاري لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، الذي استضافته العاصمة عمان اليوم الأحد، والذي جسد عمق العلاقات الأخوية وصلابة الإرادة في بناء علاقات تعاون استراتيجية تكاملية شاملة بين دمشق وعمّان، وعكس وضوح الرؤية حول سبل بنائها.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكدا في وقت سابق اليوم أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في ختام الاجتماع تؤسس لمرحلة جديدة في بناء علاقات استراتيجية متكاملة بين البلدين، مشددين على أن الدورة الحالية شكلت ورشة عمل حقيقية بإرادة صلبة لتحويل العلاقة السورية الأردنية إلى أنموذج عربي خالص في الشراكة الإقليمية.