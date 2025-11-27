أردوغان: ندعم رؤيّة سوريّة قائمة على المحبة والإخاء ونتمسك بحق الفلسطينيين في العدالة

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه لرؤيّة سوريّة تقوم على المحبة والإخاء، مشدداً على أن بلاده تقف إلى جانب الخطوات التي تتخذها دمشق لضمان العيش بسلام وأمان بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار.

وأوضح أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر في أنقرة، أن تركيا استضافت أكثر من 3.6 ملايين سوري على مدى ثلاثة عشر عاماً ونصف ممن فروا من القصف والدمار، وقدمت لهم أكبر قدر من المساعدات الإنسانية في العالم، وأشار إلى أن بلاده ترحب بالدعوة التي وجهها البابا للمجتمع الدولي بعدم التخلي عن سوريا وتركها وحيدة، مؤكداً أن ذلك يعكس الحرص المشترك على أن تعيش سوريا مزدهرة في سلام وأمان.

وجدّد الرئيس التركي موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن “أكبر دين على تركيا تجاه الفلسطينيين هو تحقيق العدالة”، مشدداً على ضرورة تطبيق رؤية حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 في أقرب وقت ممكن، وذلك عبر تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان أمن المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.

كما شدّد أردوغان على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس الشريف والوقوف ضد أي عمل عدواني إسرائيلي من شأنه الإضرار بالهوية التاريخية للقدس الشرقية، لافتاً إلى أن إسرائيل اعتدت على الكنائس في قطاع غزة ودمرتها.