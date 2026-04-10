وزير الطوارئ يبحث في السعودية تعزيز التعاون بمجالات الاستجابة للكوارث وبناء القدرات السورية

الرياض-سانا

اطلع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، والوفد المرافق له، على عمل عدد من المؤسسات المختصة بإدارة الطوارئ في المملكة العربية السعودية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستجابة للكوارث وبناء القدرات.

وذكرت وزارة الطوارئ عبر تلغرام اليوم الجمعة، أن الوزير الصالح بحث خلال زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية آلية الاستفادة من خبرات منظومات العمل المتقدمة في مجالات الاستجابة للطوارئ، والتقنيات الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي المستخدمة في عمليات الإنقاذ والإطفاء في السعودية، فضلاً عن التجهيزات التقنية التي تسهم في رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة.

كما عقد الصالح سلسلة لقاءات مع المسؤولين في هذه الجهات، جرى خلالها بحث التحديات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة، واستعراض فرص تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية.

وتم الاتفاق على وضع إطار مؤسسي للتعاون، يتضمن إرسال فرق سورية متخصصة إلى معهد الدفاع المدني السعودي، للاستفادة من البرامج التدريبية المتقدمة، بما يدعم تطوير الكوادر، ورفع كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث.

وكان الصالح، بدأ أمس الأول الأربعاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية وبحث مع وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بما يسهم في حماية الأرواح، ورفع مستوى الجاهزية وتعزيز الاستجابة الفاعلة.

كما بحث يوم أمس الخميس مع المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإنسانية، واستمرار دعم المبادرات الإنسانية في سوريا.