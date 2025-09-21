وزير الصحة السوري يبحث في الرياض تعزيز التعاون الدوائي مع هيئة الغذاء والدواء

الرياض-سانا

زار وزير الصحة مصعب العلي اليوم، مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في العاصمة الرياض، حيث التقى بالرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وبحث معه آفاق التعاون المشترك في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية.

وتناول اللقاء استعراض التجارب التنظيمية والرقابية التي تنتهجها الهيئة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية، إلى جانب مناقشة سبل تبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق في القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك.

كما قام الوزير العلي بجولة ميدانية في أقسام الهيئة، اطلع خلالها على الأنشطة والخدمات التي تقدمها، بما في ذلك آليات الرقابة والفحص المخبري، ونظم التتبع الإلكتروني للمنتجات، وأحدث الممارسات المعتمدة لضمان مأمونية الغذاء والدواء.

وأشاد الوزير العلي بدور الهيئة الريادي في تطوير الأنظمة الرقابية ورفع معايير الجودة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي والدوائي.

من جانبه، رحّب الدكتور الجضعي بالزيارة، مبدياً استعداد الهيئة لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب السوري، بما يخدم حماية الصحة العامة، ويدعم جهود تطوير المنظومة الصحية في كلا البلدين.

