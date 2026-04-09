رئيسا الأركان السوري والتركي يؤكدان أهمية استمرار التنسيق المشترك

دمشق-سانا

بحث رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس أركان الجيش التركي الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأوضحت وزارة الدفاع في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين تطرقا خلال الاتصال إلى التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق وتبادل الرؤى بما يعزز الاستقرار.

وكان وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، استقبل في الـ 8 من شباط الماضي، السفير التركي في دمشق نوح يلماز والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.