سوريا ولبنان تبحثان تعزيز الربط الجوي بين البلدين

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري مع السفير اللبناني لدى سوريا، هنري قسطون، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير وتعزيز حركة الملاحة الجوية بين البلدين، بما يسهم في دعم الربط الجوي، وتسهيل حركة المسافرين والشحن، وذلك في مبنى الهيئة بدمشق.

وبين الحصري في تصريح لـ سانا أن اللقاء يشكّل محطة متقدمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ويعكس توجهاً مشتركاً نحو إعادة تفعيل وتطوير التعاون في قطاع النقل الجوي، بوصفه أحد القطاعات الداعمة لحركة الاقتصاد وتعزيز التكامل الإقليمي.

وبين أنه جرى التأكيد على أهمية الارتقاء بمنظومة الملاحة الجوية، بما يضمن انسيابية حركة المسافرين والشحن، ويرسّخ دور النقل الجوي كرافعة للتواصل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.

ولفت الحصري إلى أن اللقاء يأتي في إطار رؤية مشتركة تستهدف بناء نموذج متكامل للتعاون في قطاع الطيران المدني، قائم على أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزّز كفاءة التشغيل ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة

وحضر الاجتماع ممثل إدارة الشؤون العربية لدى وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الدكتور محمد رشيد.

وتأتي هذه المباحثات ضمن توجه أوسع لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين سوريا ولبنان، عبر تحسين الربط الجوي وتسهيل حركة المسافرين والشحن، بما يسهم في تحقيق تكامل إقليمي أكثر فاعلية، ويعزز من فرص النمو والتعاون في مختلف القطاعات.