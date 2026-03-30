وزير الطاقة من برلين: تعزيز التعاون مع الجانب الألماني لتطوير قطاع الكهرباء في سوريا

برلين-سانا

شارك وزير الطاقة السوري محمد البشير في أعمال المنتدى السوري الألماني الذي عُقد في برلين اليوم الإثنين، خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع الرسمية إلى ألمانيا.

وأكد الوزير البشير في كلمته في المنتدى أن قطاع الطاقة في سوريا تعرّض لدمار واسع خلال السنوات الماضية، في وقت كانت فيه دول العالم تتجه نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تبنّت نهج الاستثمار في هذا القطاع، باعتباره من القطاعات الواعدة، وبدأت فعلياً بتنفيذ مشاريع استراتيجية منذ العام الماضي.

وأوضح البشير أن وزارة الطاقة وقّعت عدداً من الاتفاقيات الكبرى، من أبرزها اتفاقية لتوليد 5000 ميغا واط، إلى جانب مشاريع للطاقة المتجددة الشمسية والريحية بقدرة تقارب 4700 ميغا واط، لافتاً إلى أن الشركات الألمانية كان لها حضور بارز في هذه المشاريع، وفي مقدمتها شركة Siemens.

وبيّن الوزير البشير أن نحو 2000 ميغا واط من الكهرباء سيتم توليدها من خلال توربينات مصنّعة لدى شركة “سيمنس”، التي يبلغ إنتاجها الحالي في سوريا نحو 1000 ميغا واط، إضافة إلى محطات أخرى تعمل بتراخيص ومصادقات منها تولّد قرابة 1400 ميغا واط، مشيراً إلى أن شركة “سيمنس” تمتلك 103 محطات تحويل جهد منخفض، و6 محطات تحويل جهد مرتفع في البلاد.

وكشف الوزير البشير عن توجه لاستكمال التعاون مع الشركات الألمانية من خلال توقيع اتفاقيات، ومذكرات تفاهم جديدة، من بينها مذكرة مع شركة “سيمنس” لبناء نظام قيادة وتشغيل للشبكة الكهربائية السورية، إلى جانب مذكرة مع شركة كناوف “Knauf” في مجال صناعة ألواح الجبس.

وفي ختام كلمته، وجّه الوزير البشير الشكر للجهات الألمانية الحكومية والخاصة التي دعمت قطاع الطاقة في سوريا، ولا سيما KFW وGIZ، معرباً عن أمله في أن يشكّل المنتدى نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.

