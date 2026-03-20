قطر تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا وتطالب المجتمع الدولي بوضع حد له

الدوحة-سانا

أدانت قطر بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا اليوم الجمعة، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادتها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الخارجية القطرية في بيان أن استمرار هذه الممارسات في المنطقة دون رادع، يعكس استخفافاً خطيراً بالقانون الدولي، ويقوّض أسس الأمن والاستقرار الإقليمي، ويشير إلى أن عجز المجتمع الدولي عن كف هذه الانتهاكات ووضع حد لها هو ما أسهم في تفاقم الوضع المأزوم الذي تشهده المنطقة.

وجددت الخارجية موقف قطر الثابت في الوقوف إلى جانب سوريا وتضامنها مع حكومتها، ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة أراضيها.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدواناً على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا، في سياق خروقاته المتواصلة لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ومحاولاته خلق الفوضى والتوتر وتقويض الأمن والاستقرار فيها.

