سوريا تعرب عن تعازيها لدولة الكويت إثر استشهاد اثنين من جنود الجيش الكويتي

٢٠٢٥١٠١٥ ١١٠٢٣٩ سوريا تعرب عن تعازيها لدولة الكويت إثر استشهاد اثنين من جنود الجيش الكويتي

دمشق-سانا

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن خالص تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً، إثر استشهاد اثنين من جنود الجيش الكويتي أثناء أدائهم مهامهم الوطنية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، تضامن الجمهورية العربية السورية التام مع دولة الكويت الشقيقة، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، وداعيةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

يذكر أن إيران شنّت خلال اليومين الماضيين هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أراضي عدد من الدول العربية بينها الكويت، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

photo 2026 03 03 01 05 01 سوريا تعرب عن تعازيها لدولة الكويت إثر استشهاد اثنين من جنود الجيش الكويتي
الاتحاد الأوروبي: ندعم سوريا ونقف إلى جانبها لبناء مستقبل مزدهر
وصول الرئيس الشرع إلى قاعة انعقاد قمة المناخ “COP30” بمدينة بيليم في البرازيل
قطر تشدد على أهمية تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار
المركز التخصصي السني في مجمع العيادات الشاملة بدرعا يقدم خدمات مجانية ويوفر العبء على المرضى
أردوغان: المرحلة التي وصلت إليها سوريا بارقة أمل للمنطقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك