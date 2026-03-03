سوريا تعرب عن تعازيها لدولة الكويت إثر استشهاد اثنين من جنود الجيش الكويتي

دمشق-سانا

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن خالص تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً، إثر استشهاد اثنين من جنود الجيش الكويتي أثناء أدائهم مهامهم الوطنية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، تضامن الجمهورية العربية السورية التام مع دولة الكويت الشقيقة، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، وداعيةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

يذكر أن إيران شنّت خلال اليومين الماضيين هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أراضي عدد من الدول العربية بينها الكويت، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.