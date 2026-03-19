الوفد السوري يختتم مشاركته في قمة مكافحة الاحتيال بفيينا ويعزز التعاون الدولي

فيينا-سانا

اختتم الوفد السوري برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية ومن وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة مدير إدارة التعاون الدولي، مشاركته في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال التي نظمها مكتب (UNODC) والإنتربول في فيينا، والتي تسعى لاعتماد تعهدات دولية لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع التكنولوجي لمواجهة الاحتيال المنظم.

و عقد الوفد على هامش القمة، سلسلة لقاءات نوعية، أبرزها مع جون براندولينو، المكلف بأعمال المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، و بريجيت شتروبل شو، رئيسة فرع مكافحة الفساد، حيث أشاد المسؤولان بالمشاركة السورية الرفيعة، وأكدا استعداد المكتب لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للمؤسسات السورية في مجالات مكافحة الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال.

كما بحث الوفد مع رئيس مجموعة العمل المالي (MENA FATF) حامد الزعابي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج تدريبية تخصصية لدعم جهود الجمهورية العربية السورية في مكافحة غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني.

وفي ختام الزيارة، التقى الوفد أبناء الجالية السورية في النمسا، واستمع إلى التحديات التي تواجههم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف خبرات السوريين في الداخل والاغتراب للمساهمة في إعادة الإعمار، مع الإشارة إلى العمل المستمر لتهيئة بيئة استثمارية محفزة تتيح للمغتربين دوراً فاعلاً في دعم الاقتصاد الوطني.

وبحث المشاركون في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026، التي عقدت في مركز فيينا الدولي بالنمسا يومي 16 و 17 الشهر الجاري، الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الأطر التنظيمية ودعم نزاهة النظام المالي العالمي.

وتأتي مشاركة سوريا بعد خطوات إصلاحية أطلقها مصرف سوريا المركزي العام الماضي، شملت إعادة هيكلة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة وطنية تهدف إلى استعادة الاستقرار النقدي ورفع فعالية الرقابة على العمليات المالية، بما يعزز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي.