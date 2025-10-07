الرئيس الشرع يبحث مع باراك سبل تعزيز الأمن والاستقرار

photo 2025 10 07 15 40 32 الرئيس الشرع يبحث مع باراك سبل تعزيز الأمن والاستقرار

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع في دمشق اليوم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وفي العاشر من آذار الماضي توصلت الدولة السورية إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يقضي باندماجها ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، ويؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

photo 2025 10 07 15 40 00 2 1 الرئيس الشرع يبحث مع باراك سبل تعزيز الأمن والاستقرار
photo 2025 10 07 16 18 47 الرئيس الشرع يبحث مع باراك سبل تعزيز الأمن والاستقرار
photo 2025 10 07 15 39 39 الرئيس الشرع يبحث مع باراك سبل تعزيز الأمن والاستقرار
photo 2025 10 07 15 41 17 الرئيس الشرع يبحث مع باراك سبل تعزيز الأمن والاستقرار
قطر تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة السويداء
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق المجرم بشار الأسد
الشيباني: سوريا متمسكة بسيادتها وتفتح باب التعاون مع روسيا لإعادة الإعمار
الرئيس الشرع يلتقي مجموعة من كبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين في نيويورك
الرئيس الشرع يلتقي رئيس فنلندا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك