المبعوث الأمريكي يرحب بإعادة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي لدى الاحتياطي الفيدرالي

واشنطن-سانا

رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك اليوم الأربعاء، بإعادة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مؤكداً أن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق تقديم وتنسيق مثمر بين الجانبين.

وقال باراك في تدوينة على منصة إكس: “وفى الرئيس دونالد ترامب بوعده بمنح سوريا فرصة، أُعيد تفعيل حساب البنك المركزي السوري لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأول مرة منذ عام 2011، وقد تحقق تقدم كبير وتنسيق مثمر بين الحكومتين السورية والأمريكية، ما أدى إلى نتائج ملموسة”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية رحبت أمس الثلاثاء، بالإعلان عن إعادة تفعيل الحساب، معتبرةً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي إعادة دمج سوريا بشكل مسؤول في النظام المالي العالمي.

يذكر أن مصرف سوريا المركزي أعلن في الـ28 من شباط الماضي استكمال إجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإعادة فتح حسابه، في خطوة تعكس تقدماً مؤسسياً في مسار إعادة تنظيم العلاقات المالية الخارجية وتعزيز اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.