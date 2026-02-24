مباحثات سورية كندية لتسهيل الإجراءات القنصلية وتعزيز التعاون

photo 2 2026 02 24 09 00 21 مباحثات سورية كندية لتسهيل الإجراءات القنصلية وتعزيز التعاون

دمشق-سانا

استقبل مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر، سفير كندا لدى سوريا غريغوري غاليغان، وبحث معه تعزيز التعاون القنصلي بين البلدين.

photo 1 2026 02 24 09 00 21 مباحثات سورية كندية لتسهيل الإجراءات القنصلية وتعزيز التعاون

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي انعقد في مبنى الوزارة بدمشق تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين والكنديين، وتسهيل الإجراءات القنصلية للرعايا الكنديين في سوريا.

كما ناقشا وضع آليات مشتركة لتسهيل زيارات المواطنين السوريين المقيمين في كندا إلى وطنهم، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم.

وأعرب مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين عن شكره العميق لحكومة وشعب كندا على دعمهم المستمر للشعب السوري في محنته، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

