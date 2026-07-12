سوريا تعزي دولة قطر بوفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني ‏

دمشق-سانا
أعربت الجمهورية العربية السورية عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وحكومة وشعب دولة قطر، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه والشعب القطري الشقيق جميل الصبر والسلوان.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: “وإذ تشارك الجمهورية العربية السورية دولة قطر الشقيقة أحزانها في هذا المصاب الجلل، فإنها تؤكد تضامنها الكامل معها، معربةً عن أصدق مشاعر التعاطف والمواساة، ومتمنية لدولة قطر قيادة وشعباً دوام الأمن والاستقرار والازدهار”.
وكان الديوان الأميري القطري نعى صباح اليوم الأحد أمير البلاد السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عاماً، كما أعلن الحداد العام في كل أنحاء الدولة لمدة أربعة أيام.