سوريا تعزي دولة قطر بوفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني ‏

دمشق-سانا

أعربت الجمهورية العربية السورية عن خالص التعازي وصادق ‏المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ‏وحكومة وشعب دولة قطر، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ‏آل ثاني، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه والشعب القطري الشقيق جميل الصبر والسلوان‎.‎

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: “وإذ تشارك ‏الجمهورية العربية السورية دولة قطر الشقيقة أحزانها في هذا ‏المصاب الجلل، فإنها تؤكد تضامنها الكامل معها، معربةً عن أصدق ‏مشاعر التعاطف والمواساة، ومتمنية لدولة قطر قيادة وشعباً دوام ‏الأمن والاستقرار والازدهار”.‎

وكان الديوان الأميري القطري نعى صباح اليوم الأحد أمير البلاد ‌‏السابق، ‏الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن ‏عمر ناهز ‌‏74 عاماً، كما أعلن الحداد العام في كل أنحاء الدولة لمدة أربعة أيام.‏