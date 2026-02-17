سوريا وصندوق النقد الدولي يبحثان استئناف التعاون ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي

دمشق-سانا

بحث رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي مع وفد من صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بعد استئناف التواصل الرسمي عقب انقطاع استمر لعدة سنوات، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت الهيئة أن الاجتماع الذي عُقد في مقرها بدمشق، تناول أهمية الزيارات الدورية لبعثات الصندوق، ودورها في تطوير السياسات المالية والنقدية، إلى جانب الاستفادة من برامج المساعدة الفنية، ولا سيما في مجالات الإدارة المالية العامة والأنظمة الإحصائية.

كما جرى التأكيد على الدور المحوري لهيئة الاستثمار في تنفيذ قانون الاستثمار لعام 2025، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي في سوريا.

