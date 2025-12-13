ترامب: هجوم داعش قرب تدمر استهدف الولايات المتحدة وسوريا والرد عليه سيكون شديداً

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم الذي استهدف قوات الأمن السورية والقوات الأميركية قرب مدينة تدمر اليوم، كان هجوماً إرهابياً من تنظيم داعش ضد الولايات المتحدة وسوريا، مشدداً على أن الرد عليه سيكون شديداً.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “ننعي فقدان ثلاثة من الوطنيين الأمريكيين العظماء في سوريا، وهم جنديان ومترجم مدني واحد، كما نرفع الدعاء من أجل الجنود الثلاثة المصابين الذين تأكد للتو أنهم في حالة جيدة”.

وأضاف ترامب: “لقد كان هذا هجوماً إرهابياً من تنظيم داعش ضد الولايات المتحدة وسوريا، في منطقة شديدة الخطورة من سوريا لا تخضع لسيطرة كاملة، إن رئيس سوريا، أحمد الشرع، غاضب للغاية ومنزعج جراء هذا الهجوم، وسيكون هناك ردٌّ شديد جداً، شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر”.

وكانت مدينة تدمر في ريف حمص شهدت اليوم، هجوماً مسلحاً استهدف دورية مشتركة لقوات الأمن السورية والقوات الأميركية أثناء تنفيذها جولة ميدانية في المنطقة، حيث فتح أحد المسلحين النار باتجاهها، ما أدى إلى مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني، إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود أميركيين واثنين من عناصر الأمن السوري.